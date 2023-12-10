Подвергшегося пыткам американского блогера будут судить на Украине за оправдание СВО

Гражданин США и Чили Гонсало Лира был задержан на Украине за свою пророссийскую позицию, сообщили "Стране.ua" в пресс-службе СБУ. Там пояснили, что блогер, в частности, поддерживал РФ, "систематически оправдывал" проведение спецоперации и говорил о воцарении в Незалежной нацистского режима.

Выяснилось, что ещё в мае текущего года суд отправил американца в СИЗО, но тот вскоре вышел на свободу под залог и в июле попытался покинуть Украину на мотоцикле, однако был задержан на границе. На данный момент Лира находится в харьковском СИЗО. В ведомстве указали, что расследование окончено, рассмотрение дела в суде пройдёт 12 и 21 декабря.