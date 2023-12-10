Подвергшегося пыткам американского блогера будут судить на Украине за оправдание СВО
СБУ объяснила арест американского блогера его оправданием СВО
Гонсало Лира. Обложка © YouTube / Coach Red Pill
Гражданин США и Чили Гонсало Лира был задержан на Украине за свою пророссийскую позицию, сообщили "Стране.ua" в пресс-службе СБУ. Там пояснили, что блогер, в частности, поддерживал РФ, "систематически оправдывал" проведение спецоперации и говорил о воцарении в Незалежной нацистского режима.
"Согласно действующему законодательству, такая деятельность является уголовным правонарушением... СБУ задокументировала подрывную деятельность фигуранта и сообщила блогеру о подозрении", — добавили там.
Выяснилось, что ещё в мае текущего года суд отправил американца в СИЗО, но тот вскоре вышел на свободу под залог и в июле попытался покинуть Украину на мотоцикле, однако был задержан на границе. На данный момент Лира находится в харьковском СИЗО. В ведомстве указали, что расследование окончено, рассмотрение дела в суде пройдёт 12 и 21 декабря.
Напомним, в мае СБУ сообщила о задержании иностранного блогера, поддерживающего ВС России и "дискредитирующего" власти Украины. Как оказалось, речь шла о гражданине США и Чили Гонсало Лире, против которого завели уголовное дело. К слову, весной 2022 года он уже имел проблемы с киевским режимом. Тогда к поискам Лиры даже подключился МИД Чили, однако позже блогер сам вышел на связь. А сегодня американский предприниматель Илон Маск призвал Киев прокомментировать задержание блогера. Тем более что, по словам журналиста Такера Карлсона, его пытают в украинских застенках.