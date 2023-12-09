"Действия умственно отсталых": Жога жёстко высказался об обвинениях со стороны Украины

Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики, Герой ДНР Артём Жога назвал действиями "умственно отсталых" обвинения в свой адрес со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".

"Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? <…> Я не могу комментировать умственно отсталых людей, поэтому извините, у меня других комментариев нет", — сказал Жога.

Напомним, СБУ обвинила Артёма Жогу в "коллаборационизме" и пособничестве "государству-агрессору". На Украине военный заочно приговорён к 12 годам лишения свободы за участие в "террористических организациях".