"Действия умственно отсталых": Жога жёстко высказался об обвинениях со стороны Украины
Артём Жога назвал действиями "умственно отсталых" обвинения со стороны СБУ
Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики, Герой ДНР Артём Жога назвал действиями "умственно отсталых" обвинения в свой адрес со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он заявил в беседе с РИА "Новости".
"Как вы можете прокомментировать сумасшедшего в дурдоме о его действиях и заявлениях? <…> Я не могу комментировать умственно отсталых людей, поэтому извините, у меня других комментариев нет", — сказал Жога.
Напомним, СБУ обвинила Артёма Жогу в "коллаборационизме" и пособничестве "государству-агрессору". На Украине военный заочно приговорён к 12 годам лишения свободы за участие в "террористических организациях".
Ранее Артём Жога назвал мечтой жителей новых регионов их воссоединение с Россией. Герой ДНР отметил, что они шли к этому на протяжении девяти лет.
ТАСС / Валерий Шарифулин