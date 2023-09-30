Жога: Воссоединение с РФ исполнило многолетнюю мечту жителей Донбасса

Воссоединение с Россией — это мечта, к которой жители новых регионов РФ шли в течение долгих девяти лет. Об этом заявил председатель Народного совета (парламента) ДНР, командир 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артём Жога.

"Теперь у наших жителей есть социальные гарантии, возможности для качественного образования, патриотического воспитания на примерах наших дедов – участников Великой Отечественной войны. Это мечта, к которой люди шли долгие девять лет", — отметил он.

Жога добавил, что он и сам мечтал вступить в ряды российского общества, быть полноправным гражданином РФ, иметь право голоса, а также право на "человеческое существование без ущемления", возможность говорить на родном языке и выбирать вероисповедание.