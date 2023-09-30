Жога: Воссоединение с РФ исполнило многолетнюю мечту жителей Донбасса
Воссоединение с Россией — это мечта, к которой жители новых регионов РФ шли в течение долгих девяти лет. Об этом заявил председатель Народного совета (парламента) ДНР, командир 80-го отдельного разведывательного гвардейского батальона "Спарта" Артём Жога.
"Теперь у наших жителей есть социальные гарантии, возможности для качественного образования, патриотического воспитания на примерах наших дедов – участников Великой Отечественной войны. Это мечта, к которой люди шли долгие девять лет", — отметил он.
Жога добавил, что он и сам мечтал вступить в ряды российского общества, быть полноправным гражданином РФ, иметь право голоса, а также право на "человеческое существование без ущемления", возможность говорить на родном языке и выбирать вероисповедание.
"Это мечта ребят, которые в 2014 году взяли в руки оружие. Многие из них отдали жизнь за эту мечту", — заключил спикер Народного совета ДНР.
Ранее Лайф писал о том, что 30 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении поздравил россиян с Днём воссоединения новых регионов с Россией. Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией является историческим событием для всей страны.
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