Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" поздравил граждан с Днём воссоединения новых регионов с Россией.

Ветераны СВО записали трогательное поздравление с Днём воссоединения новых регионов с Россией. Видео © Telegram / "Защитники Отечества"

"Дорогие друзья! В этом году мы впервые отмечаем День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Это событие имеет огромное историческое значение для России и всех её граждан", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что жители новых регионов на протяжении многих лет мужественно отстаивали право говорить на родном языке, учить свою историю, исповедовать веру и чтить культуру. Они сделали свободный выбор и вернулись домой, став полноправной частью России.

"Поздравляем вас с праздником! Желаем добра, здоровья и благополучия!" — добавили там.

Также фонд опубликовал видео с поздравлением от ветеранов спецоперации. По их словам, этот день напоминает о великой силе России и её способности к объединению и росту. Наша единая страна преодолеет любые трудности при наличии сплочённости, указывают они.