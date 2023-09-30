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Регион
Опубликовано 30 сентября 2023, 10:41
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Ветераны СВО записали трогательное поздравление с Днём воссоединения новых регионов с Россией

"Защитники Отечества": Воссоединение новых регионов с РФ очень важно для страны

Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" поздравил граждан с Днём воссоединения новых регионов с Россией.

Ветераны СВО записали трогательное поздравление с Днём воссоединения новых регионов с Россией. Видео © Telegram / "Защитники Отечества"

"Дорогие друзья! В этом году мы впервые отмечаем День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Это событие имеет огромное историческое значение для России и всех её граждан", говорится в сообщении.

Подчёркивается, что жители новых регионов на протяжении многих лет мужественно отстаивали право говорить на родном языке, учить свою историю, исповедовать веру и чтить культуру. Они сделали свободный выбор и вернулись домой, став полноправной частью России.

"Поздравляем вас с праздником! Желаем добра, здоровья и благополучия!" добавили там.

Также фонд опубликовал видео с поздравлением от ветеранов спецоперации. По их словам, этот день напоминает о великой силе России и её способности к объединению и росту. Наша единая страна преодолеет любые трудности при наличии сплочённости, указывают они.

День воссоединения новых регионов с Россией, Всесветные бабьи именины: Праздник и приметы 30 сентября
День воссоединения новых регионов с Россией, Всесветные бабьи именины: Праздник и приметы 30 сентября

Первым граждан с Днём воссоединения новых регионов с Россией поздравил президент страны Владимир Путин. Он напомнил, что решение о вхождении субъектов в состав государства было принято по итогам референдумов, на которых миллионы человек сделали свой выбор.

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Telegram / "Защитники Отечества"

Матвей Константинов
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