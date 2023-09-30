Хуснуллин поздравил россиян с Днём воссоединения новых регионов с РФ

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией является историческим событием для людей, живущих в новых регионах, а также для всего российского народа. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он указал, что сейчас идёт активная интеграция новых субъектов. По его словам, необходимо довести уровень жизни там до среднероссийского, чтобы люди чувствовали себя частью большой страны. По поручению президента России была разработана программа социально-экономического развития новых регионов.

"Помогаем буквально всей страной! В работах по восстановлению участвуют 33 госкомпании, восемь федеральных заказчиков, 82 региона-шефа и порядка 50 000 строителей. Выражаю всем большую благодарность за неравнодушие, самоотверженный труд и видимые результаты в преображении жизни в новых регионах!" — написал Хуснуллин в телеграм-канале.

Он поздравил с праздником жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Хуснуллин пожелал им процветания, а также чтобы этот день всегда напоминал о том, что "сила народа — в единстве и сплочённости".