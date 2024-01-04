Латвия собралась выслать почти 800 россиян старше 60 лет

Депортация из Латвии грозит 1167 российским гражданам, около 800 из которых старше 60 лет. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции Латвии.

Россиян хотят депортировать из страны за то, что они не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство. По информации издания, среди людей, которых могут выгнать из Латвии, около половины — мужчины. Кроме того, депортация грозит 789 людям старше 60 лет.

Глава УДГМ Майра Розе пояснила, что процесс депортации россиян из страны будет сложным. Для начала им придётся объяснить, почему они не покидают Латвию. В случае если человек откажется покидать страну в течение месяца по собственной воле, его ждёт принудительная высылка.