Польша объявила о депортации россиянина по подозрению в шпионаже

Польша депортировала гражданина РФ по подозрению в "сотрудничестве с российскими службами". Об этом сообщила радиостанция Polskie Radio со ссылкой на польское Агентство внутренней безопасности (АВБ).

"Гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами, выдворили из Польши", — сказано в публикации.

По информации издания, россиянин жил в польском городе Быдгоще. Также в АВБ заявили о том, что за 2023 год в районе этого города выявили ещё двоих иностранцев, которые могли шпионить в пользу РФ и Белоруссии.