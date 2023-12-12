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12 декабря, 16:53

Польша объявила о депортации россиянина по подозрению в шпионаже

Польша депортировала гражданина РФ по подозрению в "сотрудничестве с российскими службами". Об этом сообщила радиостанция Polskie Radio со ссылкой на польское Агентство внутренней безопасности (АВБ).

"Гражданина России, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами, выдворили из Польши", сказано в публикации.

По информации издания, россиянин жил в польском городе Быдгоще. Также в АВБ заявили о том, что за 2023 год в районе этого города выявили ещё двоих иностранцев, которые могли шпионить в пользу РФ и Белоруссии.

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Ранее готовящийся сложить с себя полномочия премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пофантазировал о том, как славно было бы иметь "хорошо вооружённую" 300-тысячную армию. При этом политик отметил, что военные расходы Польши уже сейчас достигают порядка 4% ВВП.

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Юрий Лысенко
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