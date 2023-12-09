Киевский режим намеренно создаёт ложный нарратив о том, что российские войска якобы нападут на Польшу после победы над Вооружёнными силами Украины. Об этом передаёт обозреватель Myśl Polska Ян Энгельгард.

По его словам, хитрая пропагандистская уловка украинских властей представляет собой так называемый официальный нарратив и убеждение общественного мнения в том, что поражение Незалежной обязательно означает столкновение Польши с Россией. Журналист уверен, что Киев предпринимает этот шаг для бесперебойной поддержки со стороны "западных партнёров".

Энгельгард также убеждён в том, что Запад в скором времени будет вынужден отказаться от помощи Украине, подписать мирное соглашение на российских условиях и прекратить "марш Североатлантического альянса на восток".