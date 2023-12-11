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11 декабря, 11:43

Польский премьер пофантазировал о "хорошо вооружённой" 300-тысячной армии

Премьер-министр Моравецкий: Польше нужна хорошо вооружённая 300-тысячная армия

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна нуждается в хорошо вооружённой 300-тысячной армии. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP).

"Трёхсоттысячная хорошо вооружённая армия, мощная оборонная промышленность, [расходы в размере] 4% ВВП на польскую армию — вот фундамент нашей безопасности и нашего суверенитета", — сказал он в своей программной речи в Сейме.

При этом политик отметил, что военные расходы Польши уже сейчас достигают порядка 4% ВВП.

Моравецкий принёс присягу и вновь стал премьером Польши

Моравецкий принёс присягу и вновь стал премьером Польши

Напомним, в октябре в Польше прошли выборы в Сейм и Сенат. Главная борьба развернулась между фракцией партии "Право и справедливость" и оппозицией во главе с "Гражданской коалицией", и по итогу правящая партия лишилась большинства мест в парламенте. Польский лидер Анджей Дуда принял отставку прошлого правительства, а после распорядился сформировать новый кабмин. Выполнить обязательную после завершения парламентских выборов процедуру президент поручил переизбранному премьеру Моравецкому. В конце ноября он принёс присягу и вновь стал премьером Польши. Теперь же депутаты нижней палаты парламента отдадут свои голоса по поводу вотума доверия его кабинету министров. Если он не будет получен, то выбирать нового премьер-министра и членов его кабинета будет Сейм.

Обложка ©

Getty Images / Jeff J Mitchell

Николь Вербер
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