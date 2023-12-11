Польский премьер пофантазировал о "хорошо вооружённой" 300-тысячной армии

"Трёхсоттысячная хорошо вооружённая армия, мощная оборонная промышленность, [расходы в размере] 4% ВВП на польскую армию — вот фундамент нашей безопасности и нашего суверенитета", — сказал он в своей программной речи в Сейме.

Напомним, в октябре в Польше прошли выборы в Сейм и Сенат. Главная борьба развернулась между фракцией партии "Право и справедливость" и оппозицией во главе с "Гражданской коалицией", и по итогу правящая партия лишилась большинства мест в парламенте. Польский лидер Анджей Дуда принял отставку прошлого правительства, а после распорядился сформировать новый кабмин. Выполнить обязательную после завершения парламентских выборов процедуру президент поручил переизбранному премьеру Моравецкому. В конце ноября он принёс присягу и вновь стал премьером Польши. Теперь же депутаты нижней палаты парламента отдадут свои голоса по поводу вотума доверия его кабинету министров. Если он не будет получен, то выбирать нового премьер-министра и членов его кабинета будет Сейм.