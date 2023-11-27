Моравецкий принёс присягу и вновь стал премьером Польши

Кабинет министров Матеуша Моравецкого приведён к присяге в Польше, говорится на официальном интернет-портале польского национального лидера. Торжественная церемония состоялась в президентском дворце, расположенном в Варшаве, в присутствии главы государства Анджея Дуды.

Из старого кабмина в новый попадут три министра: прежнюю должность сохранил глава Минобороны Мариуш Блащак, а также экс-министр по европейским делам Шимон Шинсковский, который возглавил МИД Польши. Бывший министр по делам семьи и социальной политики Марлена Малонг теперь руководит Министерством развития и технологии страны.

Также сообщается, что в новом правительстве заметно сократилось число мест — в новом кабмине всего 17 министров вместо 27. В то же время, в нынешнем правительстве восемь женщин стали министрами.

"Это рекорд, в правительстве Польши никогда не было так много женщин", — заявил Дуда, приняв присягу новых министров.