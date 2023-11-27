Регион

Уведомления отключены

27 ноября, 19:43

Моравецкий принёс присягу и вновь стал премьером Польши

Правительство Матеуша Моравецкого приведено к присяге в Польше

<p>Церемония приведения Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьер-министра Польши. Обложка © <a href="https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/uroczystosc-powolania-przez-prezydenta-rp-nowego-rzadu,77895" target="_blank" rel="noopener noreferrer">prezydent.pl</a></p>

Церемония приведения Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьер-министра Польши. Обложка © prezydent.pl

Кабинет министров Матеуша Моравецкого приведён к присяге в Польше, говорится на официальном интернет-портале польского национального лидера. Торжественная церемония состоялась в президентском дворце, расположенном в Варшаве, в присутствии главы государства Анджея Дуды.

Из старого кабмина в новый попадут три министра: прежнюю должность сохранил глава Минобороны Мариуш Блащак, а также экс-министр по европейским делам Шимон Шинсковский, который возглавил МИД Польши. Бывший министр по делам семьи и социальной политики Марлена Малонг теперь руководит Министерством развития и технологии страны.

Также сообщается, что в новом правительстве заметно сократилось число мест — в новом кабмине всего 17 министров вместо 27. В то же время, в нынешнем правительстве восемь женщин стали министрами.

"Это рекорд, в правительстве Польши никогда не было так много женщин", — заявил Дуда, приняв присягу новых министров.

Дуда словами "не убедили" объяснил, почему не доверил пост премьера оппозиции

Дуда словами "не убедили" объяснил, почему не доверил пост премьера оппозиции

Напомним, что 13 ноября Дуда в торжественной обстановке принял отставку прошлого правительства, а после распорядился сформировать новый кабмин. Выполнить обязательную после завершения парламентских выборов процедуру президент поручил переизбранному премьеру Моравецкому.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Польша
  • матеушморавецкий
  • Анджей Дуда
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров