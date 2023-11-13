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13 ноября, 20:52

В Польше назначен новый старый премьер

Дуда поручил Моравецкому приступить к формированию нового Правительства Польши

<p>Матеуш Моравецкий. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/premierrp/40558768905/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kancelaria Premiera</a></p>

Матеуш Моравецкий. Обложка © Flickr / Kancelaria Premiera

Польский лидер Анджей Дуда в торжественной обстановке принял отставку прошлого правительства, а после распорядился сформировать новый кабмин. Выполнить обязательную после завершения парламентских выборов процедуру президент поручил переизбранному премьеру Матеушу Моравецкому.

Определиться с именами министров политик должен в течение двух недель. Как только правительство будет сформировано, премьер обратится к Сейму. Он озвучит парламентариям программу работы обновлённого кабмина, а также попросит о выражении вотума доверия.

Напомним, выборы в Сейм и Сенат состоялись в Польше 15 октября. Главная борьба развернулась между фракцией партии "Право и справедливость" и оппозицией во главе с "Гражданской коалицией". По итогам голосования правящая партия лишилась большинства мест в парламенте.

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Ранее о результатах выборов высказались в Кремле. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, итоги голосования никак не отразятся на отношениях Москвы и Варшавы.

Илья Пушкарев
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