В Польше назначен новый старый премьер

Польский лидер Анджей Дуда в торжественной обстановке принял отставку прошлого правительства, а после распорядился сформировать новый кабмин. Выполнить обязательную после завершения парламентских выборов процедуру президент поручил переизбранному премьеру Матеушу Моравецкому.

Определиться с именами министров политик должен в течение двух недель. Как только правительство будет сформировано, премьер обратится к Сейму. Он озвучит парламентариям программу работы обновлённого кабмина, а также попросит о выражении вотума доверия.

Напомним, выборы в Сейм и Сенат состоялись в Польше 15 октября. Главная борьба развернулась между фракцией партии "Право и справедливость" и оппозицией во главе с "Гражданской коалицией". По итогам голосования правящая партия лишилась большинства мест в парламенте.