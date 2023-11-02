Польша способна ввести войска на Украину, чтобы присоединить её земли. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политика напомнил об остроте территориального вопроса для Варшавы и сравнил её политику со стратегией Третьего рейха перед Второй мировой войной. Медведев подчеркнул, что такой подход приведёт к ряду последствий.

"Первое и вполне уже вероятное — введение польских военных на Украину для отторжения, вполне возможно, кровавого, западноукраинских земель и их присоединения к Польше. Несмотря на лицемерные заявления Варшавы, польский и украинский народы никогда не были и не станут братскими", — написал он в статье для "Российской газетой".

Медведев добавил, что отношение "польских панов" к обычным украинцам "как к бездарным холопам" является частью внутрипольского интеллектуального консенсуса. Он подчеркнул, что Незалежная для Польши — только разменная монета в геополитической игре против РФ. Заместитель председателя Совбеза также указал, что в межвоенный период Варшава осуществила активную переселенческую политику, чтобы изменить этнический состав на "восточных кресах".