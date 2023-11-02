Медведев сравнил Польшу с Третьим рейхом и предупредил Украину о нападении с Запада
Медведев допустил введение польских войск на Украину для присоединения земель
Польша способна ввести войска на Украину, чтобы присоединить её земли. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Политика напомнил об остроте территориального вопроса для Варшавы и сравнил её политику со стратегией Третьего рейха перед Второй мировой войной. Медведев подчеркнул, что такой подход приведёт к ряду последствий.
"Первое и вполне уже вероятное — введение польских военных на Украину для отторжения, вполне возможно, кровавого, западноукраинских земель и их присоединения к Польше. Несмотря на лицемерные заявления Варшавы, польский и украинский народы никогда не были и не станут братскими", — написал он в статье для "Российской газетой".
Медведев добавил, что отношение "польских панов" к обычным украинцам "как к бездарным холопам" является частью внутрипольского интеллектуального консенсуса. Он подчеркнул, что Незалежная для Польши — только разменная монета в геополитической игре против РФ. Заместитель председателя Совбеза также указал, что в межвоенный период Варшава осуществила активную переселенческую политику, чтобы изменить этнический состав на "восточных кресах".
В той же статье Медведев пригрозил Варшаве зеркальным ответом на требования репараций. По его словам, идея компенсации за мифические "угнетения" стала "квинтэссенцией исторической польской паранойи" польских властей.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина