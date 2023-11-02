Медведев высмеял польские мечты о "репарациях" и предупредил об ответе

Россия может зеркально ответить Польше в случае требований репараций. Об этом предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье для "Российской газеты".

Напомним, что о намерениях Польши потребовать репарации не только от Германии, но и от России, известно ещё с весны. Берлину страна выставила счёт на 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов), хотя уже получила официальный отказ немецкой стороны. Тем не менее польские власти уверены в успехе и назвали получение репараций вопросом нескольких лет.