Медведев высмеял польские мечты о "репарациях" и предупредил об ответе
Дмитрий Медведев пригрозил Польше зеркальным ответом на требования репараций
Россия может зеркально ответить Польше в случае требований репараций. Об этом предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье для "Российской газеты".
По его словам, идея компенсации за мифические "угнетения" стала "квинтэссенцией исторической польской паранойи" польских властей.
"Что же, наша страна вполне может ответить зеркально. Список исторических счетов, за которые поляки должны заплатить, достаточно обширен", — указал политик.
Напомним, что о намерениях Польши потребовать репарации не только от Германии, но и от России, известно ещё с весны. Берлину страна выставила счёт на 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов), хотя уже получила официальный отказ немецкой стороны. Тем не менее польские власти уверены в успехе и назвали получение репараций вопросом нескольких лет.
Kremlin.ru