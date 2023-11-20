Дуда словами "не убедили" объяснил, почему не доверил пост премьера оппозиции

Польский лидер Анджей Дуда рассказал, почему не позволил оппозиционным партиям назначить своего премьер-министра по завершении парламентских выборов. Переизбрание Матеуша Моравецкого политик аргументировал давней традицией.

По словам президента, в соответствии с конституцией все его предшественники предоставляли право выбирать главу кабмина победившей партии. В 2023-м большинство голосов получила фракция "Право и справедливость", а потому премьером стал представитель именно этой политсилы.

"Представители "Гражданской коалиции", "Левых" и "Третьего пути" не смогли убедить меня, что я должен отказаться от хорошей парламентской традиции, по которой победившая политическая партия первой получает право формировать правительство", — отметил Дуда в интервью Tygodnik Sieci.