Дуда словами "не убедили" объяснил, почему не доверил пост премьера оппозиции
Польский лидер Анджей Дуда рассказал, почему не позволил оппозиционным партиям назначить своего премьер-министра по завершении парламентских выборов. Переизбрание Матеуша Моравецкого политик аргументировал давней традицией.
По словам президента, в соответствии с конституцией все его предшественники предоставляли право выбирать главу кабмина победившей партии. В 2023-м большинство голосов получила фракция "Право и справедливость", а потому премьером стал представитель именно этой политсилы.
"Представители "Гражданской коалиции", "Левых" и "Третьего пути" не смогли убедить меня, что я должен отказаться от хорошей парламентской традиции, по которой победившая политическая партия первой получает право формировать правительство", — отметил Дуда в интервью Tygodnik Sieci.
Поручение от президента о формировании нового кабинета министров Моравецкий получил 13 ноября. У политика есть две недели, чтобы определиться с составом правительства и озвучить список Сейму.
Flickr / Andrzej Duda