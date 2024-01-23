"Ледоступы и неваляйсы": Эксперты подсказали, как "нафаршировать" обувь и не убиться в гололёд

При голоде существует высокий риск падений, и люди ищут разные способы, чтобы уберечь себя от беды. Многие этим пользуются: Интернет пестрит предложениями о различных "ледоходах", "ледоступах" и "неваляйсах", которые гарантируют защиту от падений. Эффективны ли эти приспособления и существует ли специальная "чудо-обувь", узнал сайт aif.ru.

Эксперт Леонид Хазанов напомнил об опыте канадских учёных, которые провели специальный эксперимент и построили лабораторию-холодильник с регулируемым наклоном ледяного пола. На нём было протестировано 98 пар якобы нескользящей обуви самых разных моделей, однако результата опыт не принёс: многие ботинки скользили даже на горизонтальной поверхности, когда добавлялась имитация ветра.

"Более того, ждать в ближайшем будущем чудо-сапог, в которых можно разгуливать по льду, как по асфальту, не стоит. Таких технологий пока нет, как нет и сколько-нибудь серьёзных разработок в этой сфере", — пояснил Хазанов.

Тем не менее, чтобы не подвергать себя рискам, можно использовать "ледоходы", "ледоступы", "неваляйсы" и накладки на обувь с шипами, подсказала изданию доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Ещё один вариант — съёмные резиновые подошвы со стальными шипами. Единственный недостаток — они могут слететь с обуви, зацепившись за что-то.

Можно также приобрести специальный набор шипов и с помощью прилагаемой в наборе отвёртки в домашних условиях ошиповать практически любую зимнюю обувь. Правда, если позже вывернуть шипы, в подошве образуются лунки, в которые будут набиваться грязь и талый снег. Ещё один неприятный момент — громкий звук при цокании таких шипов по асфальту. Другое приспособление — цепные кошки. Их обычно используют альпинисты, однако они подойдут и для того, чтобы обезопасить себя в гололёд.

"Упрощённый аналог для пешеходов — ледоступы-ледоходы цепные, в которых резиновые насадки дополняются цепями из высококачественной нержавеющей стали", — посоветовала Лебединская.