Травматолог научил правильно падать в гололёд, чтобы не сломать кости Врач Саутин объяснил, что при падении на гололёде нельзя вытягивать руки 17 декабря, 09:57 Россиянам рассказали, как правильно падать. Обложка © Shutterstock

При падении на гололёде нужно постараться не вытягивать руки и удержать от удара голову. Об этом рассказал "Газете.ru" травматолог-ортопед, специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии, кандидат медицинских наук и врач Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO Максим Саутин.

"Нужно понимать, что наиболее тяжёлые травмы, в том числе оскольчатые переломы, происходят при приложении максимальной энергии, то есть если человек падает на вытянутую руку, что происходит чаще всего", — объяснил он.

В этом случае, по его словам, вес тела переносится на предплечья и кисти, в итоге происходит перелом лучевой кости, которую потом приходится долго восстанавливать. Медик напомнил, что подобное случается при падении с высоты, когда ускорение свободного полёта становится причиной тяжёлых травм.

Также врач назвал сотрясение мозга частым результатом зимних падений. Его тоже придётся лечить долго, поэтому лучше успеть сгруппироваться, чтобы не удариться головой. Саутин посоветовал не игнорировать простые правила поведения в зимнее время: никуда не спешить на улице, постараться при падении не вытягивать руки и беречь голову. Также важно выбирать правильную обувь.

"Рекомендуется носить обувь с фиксацией голеностопного сустава. Это в какой-то степени может снизить риски выворачивания ноги и переломов лодыжек", — уточнил доктор.

Ранее Лайф писал, что носить тонкие синтетические шапки при аномальных морозах не стоит. Головной убор должен быть шерстяным или кожаным с натуральным мехом. Также при долгих прогулках лучше смазывать ушные раковины, щёки и кончик носа детским или жирным кремом, ведь такие средства не дают коже испарять влагу.

Авторы Татьяна Миссуми