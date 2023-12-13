Автовладельцам заявили о риске угробить коробку передач трюком с выездом из снега враскачку

Попытавшись выехать с занесённой снегом парковки, автовладелец может повредить свою машину и столкнуться с необходимостью замены сцепления или даже выложить круглую сумму за ремонт коробки передач. В зимнее время на эти механизмы приходится дополнительная нагрузка, что порой и приводит к неприятным последствиям. Об этом рассказал автоэксперт Александр Гоман.

"Люди, которые живут за городом, пытаясь выбраться из снежного плена, могут спалить сцепление у механической коробки передач или фрикционы автоматической. В результате в последнем случае машина может двигаться только на одной передаче в так называемом аварийном режиме. Во время переключения происходят ощутимые удары", — объяснил Гоман в беседе с "Газетой.ru".

Сжечь сцепление или сломать коробку передач вполне можно и в городе. Чаще всего это случается в плохо очищенных от снега дворах и на стоянках, когда, чтобы выехать с парковки, водитель вынужден буксовать и трогаться враскачку, выжимая из своего авто все лошадиные силы до единой. В таких ситуациях несложно перестараться и повредить трансмиссию, обеспечив себе таким образом дорогостоящую путёвку в автосервис, предупредил автоэксперт.