Водителей предупредили о коварных "зимних" проблемах авто

С наступлением зимы многие водители рискуют столкнуться с множеством проблем, поджидающих владельцев в морозы. Об этих ситуациях и способах их решения в беседе с RT рассказал специалист Максим Соколов.

Одной из самых распространённых проблем зимой являются трудности с запуском двигателя автомобиля. Однако решить их можно, заранее подготовившись к такому развитию событий.

"Решить её можно с помощью дополнительной теплоизоляции моторного отсека и аккумулятора. Также выручит пускозарядное устройство или провода для прикуривания, если аккумуляторная батарея села", — заявил эксперт.

С примерзанием замков, дверей, стёкол и щёток стеклоочистителя можно справиться с помощью прогревания салона при автозапуске, а с запотеванием стёкол помогут специальные жидкости — антизапотеватели. Для защиты тормозных колодок от промерзания можно попинать или покачать машину, а тормозной барабан рекомендуется полить тёплой водой. Соколов также рассказал, что делать с замёрзшими форсунками омывателя лобового стекла.

"Также в продаже есть специальные размораживатели для форсунок. Для предотвращения замерзания лучше перед зимой залить в бачок стеклоомывающую жидкость с температурой эксплуатации ниже минус 30 градусов", — заявил эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру".

Для защиты кузова Соколов посоветовал использовать автохимию или обклейку виниловой плёнкой, а дно и пороги он порекомендовал обработать антикором. Чтобы защитить топливную систему от замерзания, необходимо использовать специальные присадки. В случае если автомобилист заметил ухудшение сцепления с дорогой, то в первую очередь надо соблюдать скоростной режим. Эксперт подчеркнул, что при эксплуатации транспортного средства при минус 20 или минус 25 градусах и ниже следует устанавливать электроподогреватели, пользоваться пускозарядными устройствами, парковаться на крытых автостоянках и в тёплых гаражах.

"Важно подготовить автомобиль к зимнему периоду, провести техническое обслуживание и принять меры предосторожности, чтобы минимизировать возможность возникновения этих поломок и неполадок. Если в тёплый период были залиты летние жидкости (масло, стеклоомывающая жидкость), стоит заменить их на зимние, устойчивые к минусовой температуре", — заключил Соколов.