От детсада до университета: Все учебные заведения в России могут обязать вывешивать флаг страны

Все учебные заведения в России скоро могут на постоянной основе обязать вывешивать на своих зданиях и территориях флаги страны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект, который скоро будет внесён на рассмотрение в Госдуму.

По данным издания, эту инициативу уже поддержал российский кабинет министров. В настоящее время подобные требования касаются только общеобразовательных организаций — школ, гимназий, лицеев. Теперь же эту норму хотят распространить на все образовательные организации, независимо от форм собственности.

Журналисты также пообщались с автором этого законопроекта — председателем комитета нижней палаты парламента по просвещению Ольгой Казаковой. Законотворец обратила внимание на то, что воспитание представляет собой идущий от детского сада до университета непрерывный процесс.

"Дети начиная с дошкольного возраста уже знакомы с символикой нашего государства. И студенты, заходя в свою образовательную организацию, должны видеть триколор", — убеждена депутат.