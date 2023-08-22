Юрист предупредила о наказании за глумление над флагом России

Гражданам, поглумившимся над флагом России, грозит уголовная ответственность. Об этом напомнила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

В беседе с RT юрист уточнила, что российское законодательство защищает государственные герб и флаг РФ. Так, в Уголовном кодексе есть статья 329, которая предусматривает наказание за надругательства над госсимволами. Среди санкций за совершённое преступление — принудительные работы, арест до шести месяцев.

"Кроме того, если надругательство было совершено особым способом и вызвало резонанс, то суд может даже лишить гражданина свободы на срок до одного года", — добавила Ярмуш.