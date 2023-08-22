Юрист предупредила о наказании за глумление над флагом России
Юрист Ярмуш напомнила об уголовной ответственности за глумление над флагом РФ
Гражданам, поглумившимся над флагом России, грозит уголовная ответственность. Об этом напомнила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
В беседе с RT юрист уточнила, что российское законодательство защищает государственные герб и флаг РФ. Так, в Уголовном кодексе есть статья 329, которая предусматривает наказание за надругательства над госсимволами. Среди санкций за совершённое преступление — принудительные работы, арест до шести месяцев.
"Кроме того, если надругательство было совершено особым способом и вызвало резонанс, то суд может даже лишить гражданина свободы на срок до одного года", — добавила Ярмуш.
Праздник Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Более 30 лет назад, после распада СССР, статус национального флага вновь получил триколор, а в 1994 году в нашей стране появился новый праздник — День флага. Лайф рассказывал об истории символа российской государственности в этом материале. Ранее россиян с праздником поздравил президент Владимир Путин, глава государства выразил уверенность, что флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперёд. А в Москве у Музея Победы развернули триколор площадью 1000 квадратных метров.
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