Историк рассказала, сколько не портится святая вода
Историк Чабиева: При потреблении крещенской воды важны вера и чистота помыслов
Праздник Крещения — один из главных в христианской религии, в который принято набирать святую воду и окунаться в прорубь. Об особенностях этого праздника RuNews24 рассказала историк Танзила Чабиева.
По её словам, праздник начали отмечать в древние времена практически повсеместно. РПЦ отмечает Крещение обычно 19 января (6 января по старому стилю). Многие верующие христиане связывают возникновение праздника с одним из важнейших событий в жизни Иисуса Христа — его крещением в реке Иордан, совершённом пророком Иоанном Предтечей. Иисус сам попросил Иоанна окрестить его. В этот момент небеса разошлись, и в облике голубя снизошёл Святой Дух, который назвал Иисуса своим сыном.
По словам эксперта, люди заблуждаются, думая, что традиция крещенских купаний связана тесно с религиозными смыслами. На самом деле такого церковного устава нет — это инициатива людей.
"Хорошо сохранились упоминания крещенских купаний, относящиеся к XVIII–XIX векам. Такие купания практиковались исключительно в деревнях. Бытует мнение, что данная традиция возникла в связи с обычаем Святок, когда православные жители деревень желали сохранить потешные ритуалы их проводов. Омовение в крещенских водах воспринималось как нечто сакральное, с высокой вероятностью очищающее человека от тех грехов, которые он совершил ранее", — рассказала Чабиева.
По словам Чабиевой, церковь определяет, что всякий православный человек смывает свой грех только в таинстве крещения, три раза погрузившись в воду, а ещё во время исповеди. Что касается святой воды, то в процессе её потребления считается, что главное — это вера, чистота помыслов и намерение очиститься от грехов. Считается, что в течение года такая вода не портится.
Кстати, хранить намоленную воду, которую ещё называют великой агиасмой, следует в месте, где находятся иконы. Употреблять её можно без ограничений.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин