Историк рассказала, сколько не портится святая вода

Праздник Крещения — один из главных в христианской религии, в который принято набирать святую воду и окунаться в прорубь. Об особенностях этого праздника RuNews24 рассказала историк Танзила Чабиева.

По её словам, праздник начали отмечать в древние времена практически повсеместно. РПЦ отмечает Крещение обычно 19 января (6 января по старому стилю). Многие верующие христиане связывают возникновение праздника с одним из важнейших событий в жизни Иисуса Христа — его крещением в реке Иордан, совершённом пророком Иоанном Предтечей. Иисус сам попросил Иоанна окрестить его. В этот момент небеса разошлись, и в облике голубя снизошёл Святой Дух, который назвал Иисуса своим сыном.

По словам эксперта, люди заблуждаются, думая, что традиция крещенских купаний связана тесно с религиозными смыслами. На самом деле такого церковного устава нет — это инициатива людей.

"Хорошо сохранились упоминания крещенских купаний, относящиеся к XVIII–XIX векам. Такие купания практиковались исключительно в деревнях. Бытует мнение, что данная традиция возникла в связи с обычаем Святок, когда православные жители деревень желали сохранить потешные ритуалы их проводов. Омовение в крещенских водах воспринималось как нечто сакральное, с высокой вероятностью очищающее человека от тех грехов, которые он совершил ранее", — рассказала Чабиева.