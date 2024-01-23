5 самых милых привычек бабушек, заставляющих наше сердце гореть любовью Помимо того что все бабули делают "пу-пу-пу", когда размышляют, рассасывают кусочек сахара по полчаса и обнимают нас до первых признаков асфиксии, у них есть ещё масса всяких славных и забавных привычек. 23 января, 16:00 Обложка © ТАСС / Александр Малаховский

Для многих из нас бабушки были или остаются настоящими ангелами-хранителями, чьи добрые и ласковые руки лечили любые ушибы в детстве. Взгляд любящих глаз и тёплые объятия помогали справиться даже с серьёзными трудностями, а их слова поддержки наполняли уверенностью. В этом мире, где все постоянно куда-то торопятся, важно остановиться, вспомнить всё то хорошее, что сделала для нас бабуля, купить цветочки и просто зайти к ней в гости. Что из их привычек нас сильнее всего умиляет?

1. Бабушка ставит фотографии внуков в сервант на видное место

Какие 5 самых милых привычек наших бабушек мы никогда не забудем. Фото © Shutterstock

Как легко определить, что бабушка любит своего внука или внучку больше всего на свете? Очень легко — загляните в её сервант. Если там среди хрустальной посуды и драгоценностей на видном месте стоит фотография в красивой рамочке — сомнений нет, вы дороже всех бриллиантов, алмазов и сокровищ. Поцелуйте бабулю и скажите, что она тоже вам очень дорога!

2. Вяжет внукам тёплые носочки и шарфы

Как только падают первые осенние листья, бабушки взмахивают своими волшебными спицами и принимаются за спецоперацию по утеплению любимых внуков. Так получаются тёплые носочки и шарфы, которые мы с превеликим удовольствием носим на зимних прогулках. Этот подарок поистине пропитан любовью.

3. Печёт нам вкусные пирожки

Как по бабушкиным привычкам понять, что она любит внуков больше всех на свете. Фото © Shutterstock

Запах свежеиспечённых бабулиных пирожков — это воспоминание, которое останется в наших сердцах навечно. Их вкусные блюда, приготовленные специально к приходу внуков, — настоящий символ домашнего тепла и заботы. Даже люди, чьих бабушек уже нет с нами, помнят тот самый аппетитный запах из детства, который витал на её кухне с самого утра.

4. Норовит подарить всё, что нам понравилось в её квартире

В Сети даже ходит смешная картинка, где бабушка снимает люстру и говорит внуку: "Тебе же она понравилась, сейчас я её упакую и заверну с собой". Секрет бабушек в том, что они нас действительно очень сильно любят и им не жалко подарить нам даже самое ценное.

5. Шлёт забавные открытки в мессенджерах

Эти славные привычки наших бабушек выдают их любовь к внукам и внучкам. Фото © Shutterstock

Наши бабули овладели мессенджерами не хуже молодёжи. Они радуют своих внуков добрыми утренними пожеланиями в виде красочных и смешных картинок. Такие сообщения становятся отличным началом нового дня и напоминанием о бесконечной любви наших бабушек.

Авторы Елизавета Терешкова