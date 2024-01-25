10 заглючивших котов, глядя на которых невозможно сдержать улыбку

"Да-да, мы просто отвисаем тут с котом", — jasontaken.

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"Встречайте Пита. Вот он уснул. Он не очень фотогеничный", — Krobbox.

Фото © Reddit / Krobbox

"Когда ты так устал, что ничто не остановит тебя от необходимого сна", — MaryJaneFury.

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"Мой кот спит так, словно это сцена преступления", — kumacmon.

Фото © Reddit / kumacmon

"Привет, малышка! Просто зашёл сюда, чтобы сказать "привет". Одна тут?" — mycatsagirl.

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"Просто не могла не поделиться кадром, в какой позе кот раньше всегда спал", — guramika.

Фото © Reddit / guramika

"Не знаю, что тут происходит, но, судя по всему, они поклоняются лидеру своего культа", — rosecxty.

Фото © Reddit / rosecxty

"Интересно, что это вообще за порода такая..." — verixtheconfused.

Фото © Reddit / verixtheconfused

"Мой кот идентифицирует себя как ботинок", — Love_n0te.

Фото © Reddit / Love_n0te