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25 января, 05:00

10 заглючивших котов, глядя на которых невозможно сдержать улыбку

Усатые — персонажи крайне интересные. Иногда они так сходят с ума, что остаётся только смотреть на них и смеяться. Собрали 10 уморительных кадров с заглючившими котами.

"Да-да, мы просто отвисаем тут с котом", — jasontaken.

Фото © Reddit / jasontaken

Фото © Reddit / jasontaken

"Встречайте Пита. Вот он уснул. Он не очень фотогеничный", — Krobbox.

Фото © Reddit / Krobbox

Фото © Reddit / Krobbox

"Когда ты так устал, что ничто не остановит тебя от необходимого сна", — MaryJaneFury.

Фото © Reddit / MaryJaneFury

Фото © Reddit / MaryJaneFury

"Мой кот спит так, словно это сцена преступления", — kumacmon.

Фото © Reddit / kumacmon

Фото © Reddit / kumacmon

"Привет, малышка! Просто зашёл сюда, чтобы сказать "привет". Одна тут?" mycatsagirl.

Фото © Reddit / mycatsagirl

Фото © Reddit / mycatsagirl

"Просто не могла не поделиться кадром, в какой позе кот раньше всегда спал", — guramika.

Фото © Reddit / guramika

Фото © Reddit / guramika

"Не знаю, что тут происходит, но, судя по всему, они поклоняются лидеру своего культа", — rosecxty.

Фото © Reddit / rosecxty

Фото © Reddit / rosecxty

"Интересно, что это вообще за порода такая..." verixtheconfused.

Фото © Reddit / verixtheconfused

Фото © Reddit / verixtheconfused

"Мой кот идентифицирует себя как ботинок", — Love_n0te.

Фото © Reddit / Love_n0te

Фото © Reddit / Love_n0te

"Сезон линьки начался!" topaz1367.

Фото © Reddit / topaz1367

Фото © Reddit / topaz1367

10 настолько фотогеничных питомцев, что вы глаз оторвать от этих пушистиков не сможете
10 настолько фотогеничных питомцев, что вы глаз оторвать от этих пушистиков не сможете
Обложка ©

Reddit / mycatsagirl / guramika

Сергей Трофимов
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