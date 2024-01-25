10 заглючивших котов, глядя на которых невозможно сдержать улыбку
Усатые — персонажи крайне интересные. Иногда они так сходят с ума, что остаётся только смотреть на них и смеяться. Собрали 10 уморительных кадров с заглючившими котами.
Фото © Reddit / jasontaken
Фото © Reddit / Krobbox
"Когда ты так устал, что ничто не остановит тебя от необходимого сна", — MaryJaneFury.
Фото © Reddit / MaryJaneFury
Фото © Reddit / kumacmon
"Привет, малышка! Просто зашёл сюда, чтобы сказать "привет". Одна тут?" — mycatsagirl.
Фото © Reddit / mycatsagirl
Фото © Reddit / guramika
Фото © Reddit / rosecxty
"Интересно, что это вообще за порода такая..." — verixtheconfused.
Фото © Reddit / verixtheconfused
Фото © Reddit / Love_n0te
"Сезон линьки начался!" — topaz1367.
Фото © Reddit / topaz1367
Reddit / mycatsagirl / guramika