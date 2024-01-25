В Колумбии открыли расследование против россиянина-мэра, но он не переживает

В Колумбии начато прокурорское расследование в отношении уроженца Саратова Михаила Краснова, избранного мэром города Тунха (департамент Бояка). Наш соотечественник заявил "Известиям", что это нормально и причин для беспокойства нет.

"По поводу чего? Во-первых, у меня двойное гражданство, но по закону это не запрещается", — объяснил он.

Также ему вменяется в вину то, что он заключил контракт с Педагогическим и технологическим университетом Колумбии 6 декабря 2022 года, а 9 октября 2023-го был избран мэром Тунхи. По закону, контракты нельзя заключать уже за год до выборов. Однако россиянин говорит, что преподавательская деятельность является исключением из правила.