Уроженец Саратова рассказал, как он стал мэром города в Колумбии и что собирается делать на посту

Уроженец Саратова 45-летний Михаил Краснов стал мэром колумбийского города Тунха. Он набрал 31,56% голосов и вступит в должность 1 января следующего года. Этот пост он будет занимать в течение четырёх лет. Теперь мужчина планирует заниматься экономическим развитием города за счёт роста частного сектора и привлечения инвестиций.

Известно, что Краснов родился и вырос в Саратове. Он окончил там Университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Вавилова, позже учился в Волгоградском госуниверситете. Знает шесть языков. В 2002 году Краснов вместе с семьёй переехал в Берлин, а в 2008-м — в небольшой университетский город Тунха в Колумбии. Там он начал преподавать в университете и оформил гражданство, сохранив при этом российское.

Как рассказал Краснов в беседе с газетой "Известия", выборы мэра были конкурентными. Он отметил, что российское происхождение не помешало ему — жители устали от прежних политиков и проголосовали бы за любого другого кандидата. Мужчина считает, что латиноамериканцы чем-то похожи на русских.

Новый мэр Тунхи поделился, что намерен направить свои усилия на экономическое развитие города. Для этого он хочет развивать частный сектор и привлекать инвестиции. Краснов указал, что расположение населённого пункта стратегически выгодное, есть возможность выйти на национальный рынок Колумбии. Мужчина обратился к российским бизнесменам и пригласил в Тунху всех желающих предпринимателей.