Выходец из СССР получил Нобелевскую премию по химии

Нобелевскую премию по химии получил выходец из СССР Алексей Екимов, а также американские учёные Мунги Бавенди и Луиc Брюс. Лауреатов объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции на официальной церемонии, которая состоялась сегодня.

Нобелевские лауреаты по химии 2023 года Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов. Фото © Nobelprize.org

Премия присуждена за открытие и синтез нанометровых полупроводниковых кристаллов, также известных как квантовые точки.

Алексей Екимов — советский и американский учёный, ему 78 лет. Он доктор физико-математических наук, специалист в области физики твёрдого тела и оптики. В 1967 году будущий нобелевский лауреат окончил физический факультет Ленинградского государственного университета (кафедра молекулярной физики). В 1974 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по теме "Оптическая ориентация спинов носителей в полупроводниках". В 1989 году Екимов защитил диссертацию на степень доктора физико-математических наук по теме "Квантовые размерные явления в полупроводниковых микрокристаллах". Учёный работал в Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе (ФТИ) и в Государственном оптическом институте имени С.И. Вавилова (ГОИ). С 1999 года Екимов — сотрудник Nanocrystals Technology Inc.

Стоит отметить, что нобелевские лауреаты по химии стали известны несколько часов назад, так как Академия наук Швеции по ошибке раньше времени отослала соответствующее письмо.