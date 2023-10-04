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4 октября, 10:01

Выходец из СССР получил Нобелевскую премию по химии

Нобелевку по химии получили уроженец СССР Екимов, американцы Брюс и Бавенди

<p>Нобелевку по химии получили уроженец СССР Екимов, американцы Брюс и Бавенди. Обложка © Getty Images / Steffen Trumpf</p>

Нобелевку по химии получили уроженец СССР Екимов, американцы Брюс и Бавенди. Обложка © Getty Images / Steffen Trumpf

Нобелевскую премию по химии получил выходец из СССР Алексей Екимов, а также американские учёные Мунги Бавенди и Луиc Брюс. Лауреатов объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции на официальной церемонии, которая состоялась сегодня.

Нобелевские лауреаты по химии 2023 года Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов. Фото © Nobelprize.org

Нобелевские лауреаты по химии 2023 года Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов. Фото © Nobelprize.org

Премия присуждена за открытие и синтез нанометровых полупроводниковых кристаллов, также известных как квантовые точки.

Алексей Екимов — советский 78 лет. Он доктор физико-математических наук, специалист в области физики твёрдого тела и оптики. В 1967 году будущий нобелевский лауреат окончил физический факультет Ленинградского государственного университета (кафедра молекулярной физики). В 1974 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по теме "Оптическая ориентация спинов носителей в полупроводниках". В 1989 году Екимов защитил диссертацию на степень доктора физико-математических наук по теме "Квантовые размерные явления в полупроводниковых микрокристаллах". Учёный работал в Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе (ФТИ) и в Государственном оптическом институте имени С. И. Вавилова (ГОИ). С 1999 года Екимов — сотрудник Nanocrystals Technology Inc.

Стоит отметить, что нобелевские лауреаты по химии стали известны несколько часов назад, так как Академия наук Швеции по ошибке раньше времени разослала соответствующее письмо.

Нобелевская премия по физике присуждена за изучение электронов в веществе

Нобелевская премия по физике присуждена за изучение электронов в веществе

А ранее Лайф сообщал, что Нобелевскую премию по медицине присудили создателям технологии синтеза мРНК, позволившей сделать вакцины от ковида, — венгерскому биохимику Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. На основе этой технологии удалось создать препараты от компаний Pfizer и Moderna.

Никита Никонов
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