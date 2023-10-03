Нобелевская премия по физике присуждена за изучение электронов в веществе
Нобелевская премия по физике в этом году присуждена группе учёных за изучение электронов и природы света. Награду, как сообщает Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук, получат франко-американский исследователь Пьер Агостини, венгеро-австриец Ференц Краус и представительница Франции Анн Л’Юилье.
"Премия присуждена за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи", — указано в пресс-релизе.
А ранее Лайф сообщал, что Нобелевскую премию по медицине присудили создателям технологии синтеза мРНК, позволившей сделать вакцины от ковида, — венгерскому биохимику Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. На основе этой технологии удалось создать препараты от компаний Pfizer и Moderna.
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