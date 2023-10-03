Нобелевская премия по физике присуждена за изучение электронов в веществе

Нобелевская премия по физике присуждена международной группе учёных за изучение электронов и природы света. Награду получат франко-американец Пьер Агостини, венгеро-австриец Ференц Краус и француженка Анн Л’Юилье.

"Премия присуждена за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи", — сообщил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.

Накануне Лайф сообщал, что Нобелевскую премию по медицине присудили создателям технологии синтеза мРНК, позволившей сделать вакцины от коронавируса, — венгерскому биохимику Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. На основе этой технологии были созданы вакцины от компаний Pfizer и Moderna.