Нобелевская премия по физике присуждена за изучение электронов в веществе

Нобелевская премия по физике в этом году присуждена группе учёных за изучение электронов и природы света. Награду, как сообщает Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук, получат франко-американский исследователь Пьер Агостини, венгеро-австриец Ференц Краус и представительница Франции Анн Л’Юилье.

"Премия присуждена за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи", — указано в пресс-релизе.