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29 октября, 06:14

В Колумбии спасли похищенную мать футболиста "Ливерпуля", поиски его отца продолжаются

Полиции удалось спасти похищенную в Колумбии мать футболиста "Ливерпуля" Диаса

Похищенную в Колумбии мать игрока английского футбольного клуба "Ливерпуль" Луиса Диаса удалось спасти. Об этом в соцсетях сообщил начальник национальной полиции Уильям Саламанка.

Перед этим стало известно, что в Колумбии правоохранители расследуют похищение родителей футболиста, совершённое на севере страны. По информации местных СМИ, они были похищены вооружёнными людьми, когда остановились на автомобильной заправке. Родителей игрока сборной Колумбии увезли на их собственном автомобиле.

"В результате осуществления плана "Амбарный замок", разработанного полицией Колумбии, удалось спасти мать футболиста Луиса Диаса Силенис Маруланду", — написал начальник полиции.

Защитнику "Ливерпуля" чудом удалось избежать смерти по дороге на тренировку

Защитнику "Ливерпуля" чудом удалось избежать смерти по дороге на тренировку

При этом поиски отца известного футболиста по-прежнему продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Швеции бесследно исчез нападающий местного клуба "Норрчёпинг" Эмиль Робак. Права на игрока принадлежат ФК "Милан".

Обложка ©

ТАСС / AP / Alberto Saiz

Иван Косицын
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