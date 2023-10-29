В Колумбии спасли похищенную мать футболиста "Ливерпуля", поиски его отца продолжаются
Полиции удалось спасти похищенную в Колумбии мать футболиста "Ливерпуля" Диаса
Похищенную в Колумбии мать игрока английского футбольного клуба "Ливерпуль" Луиса Диаса удалось спасти. Об этом в соцсетях сообщил начальник национальной полиции Уильям Саламанка.
Перед этим стало известно, что в Колумбии правоохранители расследуют похищение родителей футболиста, совершённое на севере страны. По информации местных СМИ, они были похищены вооружёнными людьми, когда остановились на автомобильной заправке. Родителей игрока сборной Колумбии увезли на их собственном автомобиле.
"В результате осуществления плана "Амбарный замок", разработанного полицией Колумбии, удалось спасти мать футболиста Луиса Диаса Силенис Маруланду", — написал начальник полиции.
При этом поиски отца известного футболиста по-прежнему продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Швеции бесследно исчез нападающий местного клуба "Норрчёпинг" Эмиль Робак. Права на игрока принадлежат ФК "Милан".
ТАСС / AP / Alberto Saiz