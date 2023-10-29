В Колумбии спасли похищенную мать футболиста "Ливерпуля", поиски его отца продолжаются

Похищенную в Колумбии мать игрока английского футбольного клуба "Ливерпуль" Луиса Диаса удалось спасти. Об этом в соцсетях сообщил начальник национальной полиции Уильям Саламанка.

Перед этим стало известно, что в Колумбии правоохранители расследуют похищение родителей футболиста, совершённое на севере страны. По информации местных СМИ, они были похищены вооружёнными людьми, когда остановились на автомобильной заправке. Родителей игрока сборной Колумбии увезли на их собственном автомобиле.