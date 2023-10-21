Защитнику "Ливерпуля" чудом удалось избежать смерти по дороге на тренировку

Защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Трент Александер-Арнольд чуть не погиб по дороге на базу футбольного клуба. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, 25-летний футболист направлялся на тренировку, в этот момент сильный ветер обрушил опору ЛЭП, которая упала на машину, ехавшую перед автомобилем футболиста. К счастью, игрок вовремя сумел затормозить и избежать аварии. Водитель пострадавшего авто также остался жив.

Кадр с места происшествия, в котором едва не погиб игрок "Ливерпуля". Фото © X (бывший Twitter) / LFCinVietNam

Александер-Арнольд играет за "Ливерпуль" с 2016 года. Защитник становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат мира среди клубов.