Защитнику "Ливерпуля" чудом удалось избежать смерти по дороге на тренировку
The Sun: Игрок "Ливерпуля" Александер-Арнольд чуть не погиб от упавшей опоры ЛЭП
Трент Александер-Арнольд. Обложка © ТАСС / IMAGO / Micah Crook / PPAUK
Защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Трент Александер-Арнольд чуть не погиб по дороге на базу футбольного клуба. Об этом сообщает The Sun.
По данным издания, 25-летний футболист направлялся на тренировку, в этот момент сильный ветер обрушил опору ЛЭП, которая упала на машину, ехавшую перед автомобилем футболиста. К счастью, игрок вовремя сумел затормозить и избежать аварии. Водитель пострадавшего авто также остался жив.
Кадр с места происшествия, в котором едва не погиб игрок "Ливерпуля". Фото © X (бывший Twitter) / LFCinVietNam
Александер-Арнольд играет за "Ливерпуль" с 2016 года. Защитник становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат мира среди клубов.
А ранее стало известно о смерти экс-игрока "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Бобби Чарльтона. Большую часть карьеры, с 1956 по 1973 год, спортсмен провёл в команде манкунианцев, в котором был капитаном. В 1966 году после победы сборной Англии на чемпионате мира Чарльтон получил "Золотой мяч" как лучший футболист года.