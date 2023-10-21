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21 октября, 17:33

Защитнику "Ливерпуля" чудом удалось избежать смерти по дороге на тренировку

The Sun: Игрок "Ливерпуля" Александер-Арнольд чуть не погиб от упавшей опоры ЛЭП

<p>Трент Александер-Арнольд. Обложка © ТАСС / IMAGO / Micah Crook / PPAUK</p>

Трент Александер-Арнольд. Обложка © ТАСС / IMAGO / Micah Crook / PPAUK

Защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Трент Александер-Арнольд чуть не погиб по дороге на базу футбольного клуба. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, 25-летний футболист направлялся на тренировку, в этот момент сильный ветер обрушил опору ЛЭП, которая упала на машину, ехавшую перед автомобилем футболиста. К счастью, игрок вовремя сумел затормозить и избежать аварии. Водитель пострадавшего авто также остался жив.

Кадр с места происшествия, в котором едва не погиб игрок "Ливерпуля". Фото © X (бывший Twitter) / LFCinVietNam

Кадр с места происшествия, в котором едва не погиб игрок "Ливерпуля". Фото © X (бывший Twitter) / LFCinVietNam

Александер-Арнольд играет за "Ливерпуль" с 2016 года. Защитник становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат мира среди клубов.

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А ранее стало известно о смерти экс-игрока "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Бобби Чарльтона. Большую часть карьеры, с 1956 по 1973 год, спортсмен провёл в команде манкунианцев, в котором был капитаном. В 1966 году после победы сборной Англии на чемпионате мира Чарльтон получил "Золотой мяч" как лучший футболист года.

Наталья Исакова
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