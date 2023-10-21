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21 октября, 11:15

Угрозы фанатов заставили израильского футболиста пропустить матч

Marca: Израильский игрок "Гранады" Вейсман пропустил матч из-за угроз фанатов

<p>Нападающий ФК "Гранада" Шон Вейсман. Обложка © ТАСС / ZUMA / Samuel Carre</p>

Нападающий ФК "Гранада" Шон Вейсман. Обложка © ТАСС / ZUMA / Samuel Carre

Израильский футболист испанской "Гранады" Шон Вейсман пропустил гостевой матч Примеры против "Осасуны" из-за угроз фанатов. Об этом сообщает Marca. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Как пишет издание, это решение было принято из-за реакции фанатов "Осасуны" на посты Вейсмана о палестино-израильском конфликте. Также в полицию обратилась группа палестинцев, проживающих в Гранаде. В результате футболист удалил все публикации и закрыл доступ к своим аккаунтам в соцсетях.

Тренер "Гранады" Пако Лопес поддержал нападающего и отметил, что Вейсман тяжело переносит происходящее.

"Это деликатный вопрос, я против любой войны, какой бы она ни была и от кого бы ни исходила. Он переживает, но тренировки являются для него спасением", — подчеркнул Лопес.

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А ранее футболист английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах записал видеообращение, в котором осудил удар по больнице в секторе Газа. Спортсмен призвал мировых лидеров "остановить и предотвратить дальнейшую резню невинных душ".

Дарья Нарыкова
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