Угрозы фанатов заставили израильского футболиста пропустить матч

Израильский футболист испанской "Гранады" Шон Вейсман пропустил гостевой матч Примеры против "Осасуны" из-за угроз фанатов. Об этом сообщает Marca. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Как пишет издание, это решение было принято из-за реакции фанатов "Осасуны" на посты Вейсмана о палестино-израильском конфликте. Также в полицию обратилась группа палестинцев, проживающих в Гранаде. В результате футболист удалил все публикации и закрыл доступ к своим аккаунтам в соцсетях.

Тренер "Гранады" Пако Лопес поддержал нападающего и отметил, что Вейсман тяжело переносит происходящее.

"Это деликатный вопрос, я против любой войны, какой бы она ни была и от кого бы ни исходила. Он переживает, но тренировки являются для него спасением", — подчеркнул Лопес.