"Резня невинных душ": Мохаммед Салах пришёл в ужас от удара по больнице в Газе

"У нас на глазах происходит слишком много насилия и душераздирающей жестокости. Это ужасно — наблюдать за эскалацией в последние недели. Все жизни священны, все их необходимо защитить. Это должно прекратиться. Совершенно ясно, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу незамедлительно", — говорит он в опубликованном в X (ранее Twitter) видео.