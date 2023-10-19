"Резня невинных душ": Мохаммед Салах пришёл в ужас от удара по больнице в Газе
Мохаммед Салах призвал мировых лидеров "остановить резню невинных душ в Газе"
Футболист английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах записал видеообращение, в котором осудил удар по больнице в секторе Газа и призвал мировых лидеров остановить происходящую в палестинском эксклаве "резню".
"У нас на глазах происходит слишком много насилия и душераздирающей жестокости. Это ужасно — наблюдать за эскалацией в последние недели. Все жизни священны, все их необходимо защитить. Это должно прекратиться. Совершенно ясно, что гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу незамедлительно", — говорит он в опубликованном в X (ранее Twitter) видео.
Спортсмен отметил, что люди в Газе находятся в кошмарных условиях, нуждаются в еде, воде и медикаментах, а трагедия в больнице "Аль-Ахли" была ужасающей. Он призвал мировых лидеров "собраться вместе и остановить, предотвратить дальнейшую резню невинных душ".
"Человечность должна восторжествовать", — добавил Салах.
Напомним, вечером 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанесли ракетный удар. Палестинская сторона обвинила во всём Израиль, однако там указывают на группировку "Исламский джихад"*. О непричастности ЦАХАЛ также утверждает премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, его, к слову, поддержал посетивший еврейское государство президент США Джо Байден. Тем временем, как сообщили в Минздраве Палестины, взрыв унёс жизни 470 человек, ещё более 300 пострадали. А в ХАМАС сказали, что у движения нет оружия такой мощи.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
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