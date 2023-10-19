Путин не удивился бы исключению Израиля из мирового спорта на фоне конфликта

В нынешней политической ситуации из мирового спорта может быть исключён не только Израиль, но и половина всех арабских стран, заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, спортивные движения создавались не для того, чтобы принимать участие в каких-то "политических передрягах", а для того, чтобы объединять людей.

"Если идти по этой логике, то тогда сейчас нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения. И Израиль надо исключить", — подчеркнул он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Пока ещё не совсем понятно, кто и что именно делает, однако, судя по происходящему в последнее время, спортивные ограничения могут последовать незамедлительно, уверен президент.