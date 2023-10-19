Путин не удивился бы исключению Израиля из мирового спорта на фоне конфликта
Путин допустил исключение из спорта Израиля и половины арабских стран
В нынешней политической ситуации из мирового спорта может быть исключён не только Израиль, но и половина всех арабских стран, заявил президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, спортивные движения создавались не для того, чтобы принимать участие в каких-то "политических передрягах", а для того, чтобы объединять людей.
"Если идти по этой логике, то тогда сейчас нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения. И Израиль надо исключить", — подчеркнул он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Пока ещё не совсем понятно, кто и что именно делает, однако, судя по происходящему в последнее время, спортивные ограничения могут последовать незамедлительно, уверен президент.
Также, выступая на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, которое проходит в Перми, российский лидер заявил о признаках вырождения мирового спорта. По словам Владимира Путина, эта деятельность стала чересчур коммерциализирована и целиком зависит от бизнеса и властей.
Kremlin.ru