Регион

Уведомления отключены

19 октября, 13:29

Путин не удивился бы исключению Израиля из мирового спорта на фоне конфликта

Путин допустил исключение из спорта Израиля и половины арабских стран

В нынешней политической ситуации из мирового спорта может быть исключён не только Израиль, но и половина всех арабских стран, заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, спортивные движения создавались не для того, чтобы принимать участие в каких-то "политических передрягах", а для того, чтобы объединять людей.

"Если идти по этой логике, то тогда сейчас нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения. И Израиль надо исключить", — подчеркнул он на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Пока ещё не совсем понятно, кто и что именно делает, однако, судя по происходящему в последнее время, спортивные ограничения могут последовать незамедлительно, уверен президент.

Путин поручил развивать справедливый спортивный арбитраж в России

Путин поручил развивать справедливый спортивный арбитраж в России

Также, выступая на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, которое проходит в Перми, российский лидер заявил о признаках вырождения мирового спорта. По словам Владимира Путина, эта деятельность стала чересчур коммерциализирована и целиком зависит от бизнеса и властей.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Спорт
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров