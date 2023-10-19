Путин поручил развивать справедливый спортивный арбитраж в России
Институт спортивного арбитража в России пока слабоват, поэтому необходимо заняться его развитием в независимую структуру, которой все доверяют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Перми.
"Надо честно сказать, он работает у нас так пока, слабовато. И я прошу Министерство спорта, Администрацию президента вместе сделать предложения о том, как сделать этот инструмент, этот институт действенным, эффективным", — сказал глава государства, говоря о спортивном арбитраже.
По словам российского лидера, если не будет честной конкуренции, то и спорт не будет развиваться. Причём это касается не только игровых видов спорта.
"Честных спортивных соревнований не будет — всё будет умирать, потому что интерес к спорту будет пропадать, вот и всё. Давайте подумаем, это должна быть независимая, серьёзная структура, которой все доверяют", — заключил Путин.
В ходе выступления на международном форуме "Россия — спортивная держава" в Перми президент России также заявил, что страна поддерживает своих атлетов, которые пропускают международные старты. Вместе с тем Владимир Путин заверил, что Россия открыта современным видам спорта, в том числе киберспорту, а также оценил идею вернуть спортивные парады на Красной площади.
kremlin.ru