Путин поручил развивать справедливый спортивный арбитраж в России

Институт спортивного арбитража в России пока слабоват, поэтому необходимо заняться его развитием в независимую структуру, которой все доверяют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Перми.

"Надо честно сказать, он работает у нас так пока, слабовато. И я прошу Министерство спорта, Администрацию президента вместе сделать предложения о том, как сделать этот инструмент, этот институт действенным, эффективным", — сказал глава государства, говоря о спортивном арбитраже.

По словам российского лидера, если не будет честной конкуренции, то и спорт не будет развиваться. Причём это касается не только игровых видов спорта.