Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в пяти регионах
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи из Перми принял участие в открытии новые спортивных школ и центров спортивной подготовки в Ульяновске, Брянске, Тобольске, Магадане и Балабанове в Калужской области. Мероприятие прошло на полях форума "Россия — спортивная держава".
Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в пяти регионах. © t.me / Кремль. Новости
"Открылись замечательные спортивные объекты. Хочу сказать слова благодарности всем, кто принимал участие в подготовке этих объектов к сегодняшнему пуску, — строителям, инженерам, нашим коммерческим компаниям, которые принимали в этом деятельное участие. Конечно, руководителям регионов, муниципалитетов", — отметил глава государства.
По словам российского лидера, люди уже давно ждали появления комплексов. Он отметил, что в России на сегодняшний и так немало спортивных объектов, однако ежегодно в регионах открываются всё новые и новые. Несмотря на это, нынешнего количества комплексов и центров недостаточно для того, чтобы стране выйти на уровень, заявленный для развития физической культуры и спорта. Страна поставила себе планку, чтобы 70% всех россиян занимались спортом, напомнил Путин.
"То, что у нас и малыши, и взрослые люди будут получать возможность заниматься физкультурой и спортом теперь в новых объектах в пяти разных регионах РФ, — это очень хороший шаг вперёд", — добавил президент РФ.
В ходе церемонии открытия новых спортивных комплексов президент также поддержал идею вернуть спортивные парады на Красной площади. Владимир Путин отметил, что Россия открыта к современным видам спорта, в том числе киберспорту, а также назвал безусловным государственным приоритетом развитие спорта в стране.
t.me / Кремль. Новости