Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи из Перми принял участие в открытии новые спортивных школ и центров спортивной подготовки в Ульяновске, Брянске, Тобольске, Магадане и Балабанове в Калужской области. Мероприятие прошло на полях форума "Россия — спортивная держава".

Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов в пяти регионах. © t.me / Кремль. Новости

"Открылись замечательные спортивные объекты. Хочу сказать слова благодарности всем, кто принимал участие в подготовке этих объектов к сегодняшнему пуску, — строителям, инженерам, нашим коммерческим компаниям, которые принимали в этом деятельное участие. Конечно, руководителям регионов, муниципалитетов", — отметил глава государства.

По словам российского лидера, люди уже давно ждали появления комплексов. Он отметил, что в России на сегодняшний и так немало спортивных объектов, однако ежегодно в регионах открываются всё новые и новые. Несмотря на это, нынешнего количества комплексов и центров недостаточно для того, чтобы стране выйти на уровень, заявленный для развития физической культуры и спорта. Страна поставила себе планку, чтобы 70% всех россиян занимались спортом, напомнил Путин.