В МОК заявили о готовности почти всех федераций летних видов спорта допустить спортсменов из РФ
МОК: Почти все федерации летних видов спорта готовы допустить россиян
Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл заявил, что почти все международные федерации по летним индивидуальным видам спорта готовы вернуть россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе. Об этом он сказал на сессии организации в Мумбае.
"Почти все международные федерации по летним видам спорта, за исключением командных видов спорта, подтвердили свою приверженность возвращению спортсменов с российскими и белорусскими паспортами", — отметил Макконнелл.
Он подчеркнул, что международные федерации не просто выразили готовность, но и перешли к "практическому воплощению процесса" возвращения российских и белорусских спортсменов. По его словам, некоторые готовятся сделать это до конца года, а другие — в первые месяцы 2024 года.
Как указал Макконнелл, уже семь международных федераций по олимпийским видам спорта допустили российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Пять федераций провели чемпионаты мира с их участием. Он отметил, что видна глобальная поддержка возвращения индивидуальных нейтральных спортсменов. Ни одна из национальных федераций не отказалась от участия в соревнованиях с россиянами или белорусами.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в МОК решительно отвергают попытки правительств некоторых стран вмешиваться в вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям. До этого президент МОК Томас Бах заявил о том, что российские спортсмены, которые хотят быть допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не должны иметь ничего общего с Олимпийским комитетом России.
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