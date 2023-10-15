В МОК заявили о готовности почти всех федераций летних видов спорта допустить спортсменов из РФ

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл заявил, что почти все международные федерации по летним индивидуальным видам спорта готовы вернуть россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе. Об этом он сказал на сессии организации в Мумбае.

"Почти все международные федерации по летним видам спорта, за исключением командных видов спорта, подтвердили свою приверженность возвращению спортсменов с российскими и белорусскими паспортами", — отметил Макконнелл.

Он подчеркнул, что международные федерации не просто выразили готовность, но и перешли к "практическому воплощению процесса" возвращения российских и белорусских спортсменов. По его словам, некоторые готовятся сделать это до конца года, а другие — в первые месяцы 2024 года.