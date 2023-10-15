МОК решительно отвергает призывы полного отстранения спортсменов из России
МОК выступает против вмешательства ряда стран в допуск россиян к соревнованиям
В Международном олимпийском комитете (МОК) решительно отвергают попытки правительств некоторых стран вмешиваться в вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям. Об этом сказал директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами организации Джеймс Маклауд во время сессии МОК в Мумбаи.
Он указал, что в некоторых случаях государства продолжают свои попытки повлиять на автономию спорта. Маклауд отметил, что ряд правительств настаивает на полном отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований или даже отказывает в выдаче виз.
"МОК решительно отвергает такое вмешательство правительств и продолжает внимательно следить за ситуацией", — сказал директор департамента.
По его словам, спортивное сообщество в целом проявило сильную поддержку возвращению индивидуальных нейтральных спортсменов на международные соревнования. Он указал, что данный факт был подтверждён во время Международного олимпийского форума в Лозанне.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил о том, что российские спортсмены, которые хотят быть допущены к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, не должны иметь ничего общего с Олимпийским комитетом России. До этого также стало известно, что МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в состав олимпийских советов новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. В ответ на это в МИД РФ обвинили комитет в ущемлении прав российских атлетов, а в Госдуме назвали настоящим позором данное решение.
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