МОК решительно отвергает призывы полного отстранения спортсменов из России

В Международном олимпийском комитете (МОК) решительно отвергают попытки правительств некоторых стран вмешиваться в вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям. Об этом сказал директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами организации Джеймс Маклауд во время сессии МОК в Мумбаи.

Он указал, что в некоторых случаях государства продолжают свои попытки повлиять на автономию спорта. Маклауд отметил, что ряд правительств настаивает на полном отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований или даже отказывает в выдаче виз.

"МОК решительно отвергает такое вмешательство правительств и продолжает внимательно следить за ситуацией", — сказал директор департамента.