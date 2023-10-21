Умер легендарный футболист Бобби Чарльтон

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет. О печальном известии сообщает пресс-служба манкунианцев.

"Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и во всём мире, где играют в футбол. <...> Клуб выражает искренние соболезнования его жене леди Норме, его дочерям и внукам, а также всем, кто его любил", — говорится в сообщении.

Бобби Чарльтон. Фото © Wikipedia

Бобби Чарльтон родился 11 октября 1937 года в Ашингтоне. Большую часть карьеры, с 1956 по 1973 год, провёл в составе "Манчестер Юнайтед", в котором был капитаном. В 1966 году после победы сборной Англии на ЧМ Чарльтон получил "Золотой мяч" как лучший футболист года. Долгое время игрок оставался рекордсменом по количеству забитых мячей за национальную команду (за 106 игр он забил 49 мячей). Стоит отметить, что Чарльтон выжил в авиакатастрофе в Мюнхене в 1958 году, в которой разбился самолёт с игроками МЮ. Тогда из 44 пассажиров, находившихся на борту, погибло 23 человека.