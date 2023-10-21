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21 октября, 15:26

Умер легендарный футболист Бобби Чарльтон

Чемпион мира по футболу 1966 года сэр Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет

<p>Бобби Чарльтон. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / The Centre for School Design</p>

Бобби Чарльтон. Обложка © Wikipedia / The Centre for School Design

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет. О печальном известии сообщает пресс-служба манкунианцев.

"Сэр Бобби был героем для миллионов людей не только в Манчестере или Великобритании, но и во всём мире, где играют в футбол. <...> Клуб выражает искренние соболезнования его жене леди Норме, его дочерям и внукам, а также всем, кто его любил", — говорится в сообщении.

Бобби Чарльтон. Фото © Wikipedia

Бобби Чарльтон. Фото © Wikipedia

Бобби Чарльтон родился 11 октября 1937 года в Ашингтоне. Большую часть карьеры, с 1956 по 1973 год, провёл в составе "Манчестер Юнайтед", в котором был капитаном. В 1966 году после победы сборной Англии на ЧМ Чарльтон получил "Золотой мяч" как лучший футболист года. Долгое время игрок оставался рекордсменом по количеству забитых мячей за национальную команду (за 106 игр он забил 49 мячей). Стоит отметить, что Чарльтон выжил в авиакатастрофе в Мюнхене в 1958 году, в которой разбился самолёт с игроками МЮ. Тогда из 44 пассажиров, находившихся на борту, погибло 23 человека.

Названы дата и место похорон Анфисы Резцовой

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Ранее Лайф писал, что умер легендарный футболист Луис Суарес Мирамонтес. Обладателю "Золотого мяча" 1960 года было 88 лет.

Наталья Исакова
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