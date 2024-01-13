Огромные оползни сошли на шоссе в Колумбии, приведя к многочисленным жертвам

В департаменте Чоко в западной части Колумбии сошли сильнейшие оползни, жертвами которых стали около 18 человек, а ещё 35 пострадали. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные официальных властей страны и экстренных служб.

Оползень сходит на шоссе в департаменте Чоко в Колумбии. Видео © X / DisasterTrackHQ

"В заявлении Национального отдела по управлению рисками стихийных бедствий говорится, что лавина накрыла шоссе на оживлённой муниципальной дороге в горном районе, соединяющем города Кибо и Медельин на западе Колумбии. По меньшей мере 35 пострадавших были доставлены в различные больницы", — сказано в публикации.

Власти анонсировали операцию по поиску пропавших людей, которые, возможно, всё ещё погребены под обломками. Группа по управлению рисками не уточнила, что могло вызвать сход лавины, при этом Министерство обороны сообщило, что в этом районе идут дожди, что затрудняет проведение спасательных операций.

Ситуацию прокомментировал президент страны Густаво Петро. На личной странице в социальной сети X он назвал случившееся ужасной трагедией и пообещал всю необходимую помощь.

"Вся возможная помощь Чоко в этой ужасной трагедии", — написал колумбийский лидер.