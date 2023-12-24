Оползень повредил магистральный водовод в Сочи

После проливных дождей в Сочи образовался оползень, повредивший магистральный водопровод, из-за чего водоснабжение нескольких улиц в Центральном районе затруднено. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы Водоканала Сочи.

Представитель Водоканала Сочи — об устранении последствий оползня. Видео © t.me / Водоканал Сочи

"Специалисты водоканала оперативно устраняют серьёзную нештатную ситуацию в центре Сочи. В частности, в результате обильных осадков, наблюдаемых на курорте в течение последних суток, в районе переулка Горького в Центральном районе произошёл оползень. Сошедший грунт повредил магистральный водовод диаметром 300 мм", — сказано в публикации.

В коммунальном предприятии подчеркнули, что работы будут проводиться на склоне, поэтому перед их началом потребуется расчистка участка от поваленных деревьев, что займёт некоторое время. До завершения ремонтных мероприятий могут сохраняться перебои водоснабжения в домах по улицам Тоннельной, Первомайской, Альпийской, Севастопольской и в переулке Горького. Комплекс работ планируют закончить до 20:00.

Местные власти сообщают, что от налетевшего на город 23 декабря мощного порывистого ветра пострадали 11 крыш частных и многоквартирных домов, инженерные сети, система электроснабжения, кроме того, шторм повалил свыше 80 деревьев. Основной этап восстановительных работ рассчитывают завершить к вечеру воскресенья. В ликвидации последствий шторма принимают участие 400 рабочих и 100 единиц техники.