В Грузии оползень обрушился на средневековый монастырь Шиомгвиме. Как сообщают очевидцы в соцсетях, масса земли накрыла обитель почти полностью.

Оползень накрыл монастырь Шиомгвиме в Грузии. Видео © Telegram / Николай Левшиц – channel in Georgia / Грузия

На данный момент неизвестно, остались ли под оползнем люди. Часть посетителей успели самостоятельно покинуть территорию в момент обрушения. На место выехали спасатели и сотрудники полиции. Уточняется, что монастырь находится в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари в 30 километрах от Тбилиси.