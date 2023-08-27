В Грузии оползень обрушился на средневековый монастырь Шиомгвиме
В Грузии оползень обрушился на средневековый монастырь Шиомгвиме. Как сообщают очевидцы в соцсетях, масса земли накрыла обитель почти полностью.
Оползень накрыл монастырь Шиомгвиме в Грузии. Видео © Telegram / Николай Левшиц – channel in Georgia / Грузия
На данный момент неизвестно, остались ли под оползнем люди. Часть посетителей успели самостоятельно покинуть территорию в момент обрушения. На место выехали спасатели и сотрудники полиции. Уточняется, что монастырь находится в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари в 30 километрах от Тбилиси.
Первая монашеская община на месте обители была основана в VI веке монахом Шио — одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. К концу того столетия монастырь населяло уже более двух тысяч монахов.
Ранее Лайф рассказывал о том, что на грузинском курорте Шови 3 августа сошёл оползень. Погибло 17 человек, среди них была россиянка. В результате удара стихии курорт оказался полностью уничтожен.
Telegram / Николай Левшиц – channel in Georgia / Грузия