Регион

Уведомления отключены

27 августа, 14:24

В Грузии оползень обрушился на средневековый монастырь Шиомгвиме

В Грузии оползень обрушился на средневековый монастырь Шиомгвиме. Как сообщают очевидцы в соцсетях, масса земли накрыла обитель почти полностью.

Оползень накрыл монастырь Шиомгвиме в Грузии. Видео © Telegram / Николай Левшиц – channel in Georgia / Грузия

На данный момент неизвестно, остались ли под оползнем люди. Часть посетителей успели самостоятельно покинуть территорию в момент обрушения. На место выехали спасатели и сотрудники полиции. Уточняется, что монастырь находится в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари в 30 километрах от Тбилиси.

Первая монашеская община на месте обители была основана в VI веке монахом Шио — одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. К концу того столетия монастырь населяло уже более двух тысяч монахов.

Тела двух погибших нашли после схода оползня на гостиницу в Грузии

Тела двух погибших нашли после схода оползня на гостиницу в Грузии

Ранее Лайф рассказывал о том, что на грузинском курорте Шови 3 августа сошёл оползень. Погибло 17 человек, среди них была россиянка. В результате удара стихии курорт оказался полностью уничтожен.

Обложка ©

Telegram / Николай Левшиц – channel in Georgia / Грузия

Илья Суриков
  • Новости
  • Грузия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров