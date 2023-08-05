Регион

Уведомления отключены

5 августа, 14:51

В районе схода оползня в грузинской Раче погибла россиянка

При сходе оползня в грузинской горной области Рача погибла россиянка Ксения Тричева. Об этом в соцсетях заявила секция интересов РФ при Посольстве Швейцарии в Грузии.

"По поступившей сегодня информации, Ксения Тричева найдена погибшей — одна из близких подруг опознала её тело в морге. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ксении", — отметили в учреждении.

По предварительным данным, девушка могла находиться в районе стихийного бедствия при сходе оползня в Шови.

В турецкой Конье произошло землетрясение

В турецкой Конье произошло землетрясение

Ранее глава Минздрава Грузии заявил, что из-за схода оползня на курорте Шови 3 августа погибли 13 человек, поиск пропавших без вести продолжается. 7 августа объявлено днём траура в память о жертвах стихийного бедствия. На всей территории страны будут приспущены национальные флаги.

Обложка ©

gov.ge

Никита Осипов
  • Новости
  • Грузия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров