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5 августа, 13:19

Число жертв оползня в Грузии выросло до 13

<p>Последствия схода оползня на грузинском курорте Шови. Обложка © <a href="https://www.gov.ge/en/news/363538?page=&year=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gov.ge</a></p>

Последствия схода оползня на грузинском курорте Шови. Обложка © gov.ge

Количество погибших из-за схода оползня на грузинском курорте Шови выросло до 13. Об этом в беседе с журналистами заявил глава Минздрава страны Зураб Азарашвили.

"Ситуация меняется каждую минуту, спасателями обнаружена тринадцатая жертва. Продолжается поиск ещё 23 человек, которых мы надеемся найти живыми", — отметил он.

В поисках задействовано 400 спасателей и свыше 200 военных — на месте разрушенных коттеджей они перекапывают двухметровые потоки грязи. Пресс-служба правительства сообщила, что Грузии в связи с оползнем в Шови предложили помощь иностранные государства, но на данном этапе в стране есть всё необходимое для преодоления последствий стихии.

В Правительстве Грузии сообщили, что 7 августа объявлено днём траура в память о жертвах стихийного бедствия. На всей территории страны будут приспущены национальные флаги.

Россиян нет среди пострадавших при сходе оползня в Грузии

Россиян нет среди пострадавших при сходе оползня в Грузии

Лайф напоминает, что оползень на грузинском курорте Шови сошёл 3 августа. В поисках людей задействованы вертолёты, дроны и спецтехника.

Никита Осипов
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