Число жертв оползня в Грузии выросло до 13

Количество погибших из-за схода оползня на грузинском курорте Шови выросло до 13. Об этом в беседе с журналистами заявил глава Минздрава страны Зураб Азарашвили.

"Ситуация меняется каждую минуту, спасателями обнаружена тринадцатая жертва. Продолжается поиск ещё 23 человек, которых мы надеемся найти живыми", — отметил он.

В поисках задействовано 400 спасателей и свыше 200 военных — на месте разрушенных коттеджей они перекапывают двухметровые потоки грязи. Пресс-служба правительства сообщила, что Грузии в связи с оползнем в Шови предложили помощь иностранные государства, но на данном этапе в стране есть всё необходимое для преодоления последствий стихии.