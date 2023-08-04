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4 августа, 14:28

Россиян нет среди пострадавших при сходе оползня в Грузии

При сходе оползня в грузинском курорте Шови россияне не прострадали. Об этом заявили в Секции интересов РФ при Посольстве Швейцарии в Грузии.

"Официальных сведений о пострадавших в результате стихийного бедствия гражданах России в Секцию интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии не поступало, как и обращений со стороны близких и родственников пострадавших", — говорится в сообщении дипведомства.

Тем временем, как сообщили журналистам в пресс-службе МВД Грузии, число погибших в результате схода оползня увеличилось до 11 человек, ещё 25 числятся без вести пропавшими. Из зоны бедствия эвакуировали 210 человек. Спасательная операция продолжается. В частности, в поисках задействованы вертолёты, дроны и спецтехника.

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Напомним, на грузинском курорте Шови 3 августа сошёл оползень. Накануне поздно вечером были найдены тела двух погибших.

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Telegram / Новости Грузии

Наталья Исакова
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