Турист из Иркутска умер, катаясь на банане в Анапе. Прямо во время поездки у мужчины случился сердечный приступ, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 52-летний сибиряк прилетел на Чёрное море в отпуск и вечером 2 августа решил прокатиться на банане. Однако во время поездки ему резко стало плохо и он потерял сознание. Вызванная прямо на берег скорая не смогла спасти отдыхающего.