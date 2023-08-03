Турист из Иркутска умер, катаясь на банане в Анапе
Турист из Иркутска умер, катаясь на банане в Анапе. Прямо во время поездки у мужчины случился сердечный приступ, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 52-летний сибиряк прилетел на Чёрное море в отпуск и вечером 2 августа решил прокатиться на банане. Однако во время поездки ему резко стало плохо и он потерял сознание. Вызванная прямо на берег скорая не смогла спасти отдыхающего.
Следователи и полицейские проводят проверку.
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А ранее во время сильного шторма в Сочи утонула девушка. Она купалась на диком пляже. Чуть позже на сочинском пляже Кудепсты туристы обнаружили тело мужчины. Погибшего волной вынесло на огромные камни.