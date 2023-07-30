"Не слышали вообще ничего": Очевидица рассказала, почему в Марий Эл столько людей погибло в палаточном лагере

Из-за ветра во время урагана в Марий Эл не было слышно даже треска падающих деревьев. Об этом рассказала очевидица Татьяна, которая вместе с семьёй была в палаточном лагере на озере Яльчик. Сидя в укрытии, люди не знали, что им грозила смертельная опасность.

По словам женщины, погода испортилась очень резко. Их предупреждали о грозе, но так как они опытные туристы, они думали, что готовы к дождю.

"Мы не слышали вообще ничего, кроме ветра и дождя, даже треска падающих деревьев не слышали. Когда всё стихло, мы увидели, что ураган повалил очень много деревьев. Вокруг нас был лесоповал, мы чудом не пострадали", — сказала она в беседе с "Газетой.ru".

Татьяна добавила, что на озере в этот день было много отдыхающих. Когда ураган прекратился, люди начали помогать пострадавшим. В течение полутора часов после стихии на место приезжали скорые. При выезде с озера на трассу была пробка.