"Не слышали вообще ничего": Очевидица рассказала, почему в Марий Эл столько людей погибло в палаточном лагере
Очевидица: Во время урагана в Марий Эл ветер заглушал треск падающих деревьев
Из-за ветра во время урагана в Марий Эл не было слышно даже треска падающих деревьев. Об этом рассказала очевидица Татьяна, которая вместе с семьёй была в палаточном лагере на озере Яльчик. Сидя в укрытии, люди не знали, что им грозила смертельная опасность.
По словам женщины, погода испортилась очень резко. Их предупреждали о грозе, но так как они опытные туристы, они думали, что готовы к дождю.
"Мы не слышали вообще ничего, кроме ветра и дождя, даже треска падающих деревьев не слышали. Когда всё стихло, мы увидели, что ураган повалил очень много деревьев. Вокруг нас был лесоповал, мы чудом не пострадали", — сказала она в беседе с "Газетой.ru".
Татьяна добавила, что на озере в этот день было много отдыхающих. Когда ураган прекратился, люди начали помогать пострадавшим. В течение полутора часов после стихии на место приезжали скорые. При выезде с озера на трассу была пробка.
Напомним, вблизи озёр Таир и Яльчик сильнейший ветер повалил деревья на группу туристов, которые отдыхали с палатками на диком пляже. В результате трагедии погибли восемь человек, среди них трое детей. Пострадало 22 человека. Следователи возбудили уголовное дело.
VK / СУ СК РФ по Марий Эл