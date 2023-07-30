Регион

Уведомления отключены

30 июля, 13:30

Во время урагана в Марий Эл погибли жительница Башкирии и двое её детей

Во время мощного урагана в Марий Эл погибли жительница Стерлибашевского района Башкирии и двое её маленьких детей. Об этом сообщил глава района Рустам Рахмангулов.

"Среди погибших из-за урагана туристов в палаточном лагере Марий Эл есть уроженка Стерлибашевского района 1991 года рождения и её двое малолетних детей 2021 и 2023 года рождения", — написал он в телеграм-канале.

В Приволжье вследствие непогоды погибло уже десять человек

В Приволжье вследствие непогоды погибло уже десять человек

По его словам, отец семейства находится в больнице Волжска в тяжёлом состоянии. В Башкирии объявлен сбор средств на перевозку и похороны погибших.

Ранее Лайф писал, что число жертв мощнейшего урагана в Марий Эл увеличилось до восьми. Среди погибших — трое детей. Общее число пострадавших, предварительно, выросло до 29 человек. Напомним, трагедия произошла вблизи озёр Таир и Яльчик. Сильнейший ветер повалил деревья на группу туристов, которые отдыхали в палатках на диком пляже.

В Марий Эл возбудили дело после гибели людей в палатках во время урагана

В Марий Эл возбудили дело после гибели людей в палатках во время урагана

Обложка ©

t.me / МЧС России

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Марий Эл, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров