Во время урагана в Марий Эл погибли жительница Башкирии и двое её детей

Во время мощного урагана в Марий Эл погибли жительница Стерлибашевского района Башкирии и двое её маленьких детей. Об этом сообщил глава района Рустам Рахмангулов.

"Среди погибших из-за урагана туристов в палаточном лагере Марий Эл есть уроженка Стерлибашевского района 1991 года рождения и её двое малолетних детей 2021 и 2023 года рождения", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, отец семейства находится в больнице Волжска в тяжёлом состоянии. В Башкирии объявлен сбор средств на перевозку и похороны погибших.