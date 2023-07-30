Во время урагана в Марий Эл погибли жительница Башкирии и двое её детей
Во время мощного урагана в Марий Эл погибли жительница Стерлибашевского района Башкирии и двое её маленьких детей. Об этом сообщил глава района Рустам Рахмангулов.
"Среди погибших из-за урагана туристов в палаточном лагере Марий Эл есть уроженка Стерлибашевского района 1991 года рождения и её двое малолетних детей 2021 и 2023 года рождения", — написал он в телеграм-канале.
По его словам, отец семейства находится в больнице Волжска в тяжёлом состоянии. В Башкирии объявлен сбор средств на перевозку и похороны погибших.
Ранее Лайф писал, что число жертв мощнейшего урагана в Марий Эл увеличилось до восьми. Среди погибших — трое детей. Общее число пострадавших, предварительно, выросло до 29 человек. Напомним, трагедия произошла вблизи озёр Таир и Яльчик. Сильнейший ветер повалил деревья на группу туристов, которые отдыхали в палатках на диком пляже.
t.me / МЧС России