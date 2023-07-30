В Приволжье вследствие непогоды погибло уже десять человек
МЧС: В Приволжье в результате непогоды погибло 10 человек
В Приволжском федеральном округе в результате непогоды погибло уже десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Всего в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибло десять человек", — приводит ТАСС заявление ведомства.
В МЧС также добавили, что вследствие непогоды в Приволжском федеральном округе пострадало 76 человек.
Ранее была информация, что в Приволжье непогода унесла жизни девяти человек. Лайф также писал, что число жертв мощнейшего урагана в Марий Эл увеличилось до восьми.
T.me / МЧС России