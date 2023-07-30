В Приволжье вследствие непогоды погибло уже десять человек

В Приволжском федеральном округе в результате непогоды погибло уже десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Всего в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибло десять человек", — приводит ТАСС заявление ведомства.