В Марий Эл возбудили дело после гибели людей в палатках во время урагана

В Марий Эл следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в палаточном лагере от падения деревьев из-за урагана. Об этом заявили в республиканском СУ СК РФ.

Последствия урагана в палаточном лагере в Марий Эл. Видео © VK / СУ СК РФ по Марий Эл

"Следственным отделом по городу Волжску СУ СК РФ по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством ФГБУ "Национальный парк "Марий Чодра" услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам", — отметили в ведомстве.

Следователи осмотрели место трагедии, назначили судебно-медицинские экспертизы и сейчас устанавливают личности очевидцев.