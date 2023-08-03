Тела двух погибших нашли после схода оползня на гостиницу в Грузии

Грузинские спасатели обнаружили тела двух погибших после схода оползня на территории гостиницы Sunset Shovi в высокогорном крае Рача. Около 70 человек эвакуированы из опасной зоны, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Тела двух погибших нашли после схода оползня на территории гостиницы в Грузии. Видео © t.me / minval_az

"В результате спасательных мероприятий, которые проводят сотрудники Министерства внутренних дел в Онском муниципалитете, до 70 граждан, находящихся в зоне стихии, удалось вывезти на безопасную территорию... Во время обработки земли спасатели нашли тела двух человек", — заявили в министерстве.