Регион

Уведомления отключены

3 августа, 18:24

Тела двух погибших нашли после схода оползня на гостиницу в Грузии

<p>Операция на месте схода оползня в Грузии. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ministry of Internal Affairs of Georgia</p>

Операция на месте схода оползня в Грузии. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ministry of Internal Affairs of Georgia

Грузинские спасатели обнаружили тела двух погибших после схода оползня на территории гостиницы Sunset Shovi в высокогорном крае Рача. Около 70 человек эвакуированы из опасной зоны, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Тела двух погибших нашли после схода оползня на территории гостиницы в Грузии. Видео © t.me / minval_az

"В результате спасательных мероприятий, которые проводят сотрудники Министерства внутренних дел в Онском муниципалитете, до 70 граждан, находящихся в зоне стихии, удалось вывезти на безопасную территорию... Во время обработки земли спасатели нашли тела двух человек", заявили в министерстве.

Были ли погибшие иностранными туристами или местными отдыхающими, предстоит выяснить. Операция по спасению людей будет продолжаться всю ночь. К вывозу людей привлекли два вертолёта. Сколько человек остаётся в опасной зоне, не уточняется. Но, по сведениям МВД, в результате оползня заблокированы в гостинице оказались 16 человек, в том числе шесть детей.

Турист из Иркутска умер, катаясь на банане в Анапе

Турист из Иркутска умер, катаясь на банане в Анапе

А ранее во время сильного шторма в Сочи утонула девушка. Она купалась на диком пляже. Чуть позже на сочинском пляже Кудепсты туристы обнаружили тело мужчины. Погибшего волной вынесло на огромные камни.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Грузия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров