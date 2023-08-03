Тела двух погибших нашли после схода оползня на гостиницу в Грузии
Операция на месте схода оползня в Грузии. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ministry of Internal Affairs of Georgia
Грузинские спасатели обнаружили тела двух погибших после схода оползня на территории гостиницы Sunset Shovi в высокогорном крае Рача. Около 70 человек эвакуированы из опасной зоны, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Тела двух погибших нашли после схода оползня на территории гостиницы в Грузии. Видео © t.me / minval_az
"В результате спасательных мероприятий, которые проводят сотрудники Министерства внутренних дел в Онском муниципалитете, до 70 граждан, находящихся в зоне стихии, удалось вывезти на безопасную территорию... Во время обработки земли спасатели нашли тела двух человек", — заявили в министерстве.
Были ли погибшие иностранными туристами или местными отдыхающими, предстоит выяснить. Операция по спасению людей будет продолжаться всю ночь. К вывозу людей привлекли два вертолёта. Сколько человек остаётся в опасной зоне, не уточняется. Но, по сведениям МВД, в результате оползня заблокированы в гостинице оказались 16 человек, в том числе шесть детей.
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