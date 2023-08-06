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6 августа, 12:41

В Грузии констатировали полное уничтожение курорта Шови оползнем

<p>Последствия схода оползня в Шови. Обложка © <a href="https://www.gov.ge/en/news/363538?page=&year=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Правительства Грузии</a></p>

Последствия схода оползня в Шови. Обложка © Пресс-служба Правительства Грузии

Популярный грузинский курорт Шови полностью уничтожен в результате схода большого оползня, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен", — сказал он после осмотра места стихийного бедствия.

Также Каладзе выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил тех, кто участвует в поисковых работах.

Напомним, оползень на грузинском курорте Шови сошёл 3 августа. В поисках людей задействованы 400 спасателей и свыше 200 военных, вертолёты, дроны и спецтехника. По последним данным, при сходе оползня погибли 17 человек, среди них есть россиянка. Завтра, 7 августа, в Грузии объявили день траура.

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Наталья Исакова
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