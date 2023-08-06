В Грузии констатировали полное уничтожение курорта Шови оползнем
Последствия схода оползня в Шови. Обложка © Пресс-служба Правительства Грузии
Популярный грузинский курорт Шови полностью уничтожен в результате схода большого оползня, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен", — сказал он после осмотра места стихийного бедствия.
Также Каладзе выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил тех, кто участвует в поисковых работах.
Напомним, оползень на грузинском курорте Шови сошёл 3 августа. В поисках людей задействованы 400 спасателей и свыше 200 военных, вертолёты, дроны и спецтехника. По последним данным, при сходе оползня погибли 17 человек, среди них есть россиянка. Завтра, 7 августа, в Грузии объявили день траура.